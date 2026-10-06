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МОСИНФОРМ

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Более 250 переездов отремонтировано на МЖД с начала года

Более 250 переездов отремонтировано на МЖД с начала года

На Московской железной дороге с начала 2026 года провели текущий ремонт 256 переездов. Еще на семи обновили комплекты устройств заграждения пути, сообщили в пресс-службе магистрали.

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