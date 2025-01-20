Друг экс-мужа Седоковой уверен, что Тимма не собирался умирать — показал переписку

Марк Пугачев подозревает, что самоубийство баскетболиста было подстроено. Янис Тимма с бывшей женой Анной Седоковой Komsomolskaya Pravda/Global Look PressСледователи пока не пришли к четким выводам по делу о смерти 32-летнего Яниса Тиммы.
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