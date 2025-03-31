Политолог прокомментировала слова Трампа о злости на Путина: «Поводов для радости у Киева мало»

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян прокомментировала публикации в средствах массовой информации о якобы «злости» президента США Дональда Трампа на российского лидера Владимира Путина.
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