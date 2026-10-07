Кремль оценивает пуск французской ракеты как сигнал европейской милитаризации

6 октября во Франции состоялся испытательный пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 морского базирования без ядерного заряда.
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