Разница температур: почему в Антарктике значительно холоднее, чем в Арктике

Как известно, Арктика находится на Северном полюсе, а Антарктика — на Южном. Но почему тогда климат в первой значительно теплее, чем во второй? Александр Пономарёв Pixabay Объясняем, как так получилось, что на Северном полюсе теплее, чем на Южном Арктика — это физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.