Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Она запомнилась зрителям сбывшимся счастьем: хоть и в финале фильма, но свадьба ее состоялась.

Она запомнилась зрителям сбывшимся счастьем: хоть и в финале фильма, но свадьба ее состоялась.

С Наташей Хорохориной мы снимались в Белоруссии в культовой комедии режиссёра Игоря Добролюбова «Белые росы».

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