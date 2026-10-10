Она запомнилась зрителям сбывшимся счастьем: хоть и в финале фильма, но свадьба ее состоялась.

С Наташей Хорохориной мы снимались в Белоруссии в культовой комедии режиссёра Игоря Добролюбова «Белые росы».
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