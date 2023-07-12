«Они убивали евреев, они герои» – посол Израиля о Бандере и Шухевиче Вадим Москаленко. 18.06.2023 19:02 (Мск) , КиевПросмотров: 10091 Израиль готов мириться с героизацией нацистов на Украине и продолжать поддержку бандеровцев до тех пор, пока они воюют с Россией.
Толерантный повелитель Холокоста
Комментарии
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Владимир Соловьев
Евреям хочется убивать славян, так же как и их идеологу Марксу.
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22 час.
Olegus
В истории евреев это не первое применение двойных стандартов. Можно сказать, что это уже онтогенез. При исходе из Египта они вертелись как блоха на шпагате между язычеством и монотеизмом, за что Господь заставил их ходить 40 лет по пустыне, чтобы искоренить дух рабства. Второй раз они пустили под нож 6 миллионов своих соплеменников, приведя Гитлера к власти, чтобы потом создать государство Израиль. И сейчас им выгодно поддерживать бандеровцев, предав замученных предков. Как говорится, посеешь поступок - пожнешь привычку! Да и среди современных евреев 90 процентов - хазары, которых Пушкин называл «неразумными». Умение сколачивать деньги - не означает разумность.
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21 час.
vnesterov1960 Нестеров
Осторожнее с такими рассуждениями о нацистах. Это я к послу обращаюсь. История имеет обыкновение повторяться.
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21 час.
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