Толерантный повелитель Холокоста

Olegus

В истории евреев это не первое применение двойных стандартов. Можно сказать, что это уже онтогенез. При исходе из Египта они вертелись как блоха на шпагате между язычеством и монотеизмом, за что Господь заставил их ходить 40 лет по пустыне, чтобы искоренить дух рабства. Второй раз они пустили под нож 6 миллионов своих соплеменников, приведя Гитлера к власти, чтобы потом создать государство Израиль. И сейчас им выгодно поддерживать бандеровцев, предав замученных предков. Как говорится, посеешь поступок - пожнешь привычку! Да и среди современных евреев 90 процентов - хазары, которых Пушкин называл «неразумными». Умение сколачивать деньги - не означает разумность.