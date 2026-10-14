“Senator Susan Collins, Republican of Maine, is facing a moment like no other in her three decades in office, one that is testing whether her moderate brand of politics can survive perhaps the most polarizing presidency in modern history,” the New York Times reports.
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