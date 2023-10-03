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Где смотреть Манчестер Юнайтед – Галатасарай, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 3 октября

Где смотреть Манчестер Юнайтед – Галатасарай, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 3 октября

Во вторник, 3 октября, сыграют Манчестер Юнайтед и Галатасарай в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

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