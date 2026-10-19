Фотографу удалось запечатлеть редчайшего белого оленя / © Brian Johnston Брайан Джонстон знал, что в окрестностях его дома обитает необычный олень с белой шерстью, и в минувшие выходные отправился на его поиски, надеясь получить удачные кадры.
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