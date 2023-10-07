Почему вещи неприятно пахнут после стирки

Иногда даже многократная стирка не решает проблему неприятного запаха от белья. Казалось бы, добавлен ароматный порошок, кондиционер, включен режим повторного полоскания, вещь хорошо просушена, однако от нее исходит неприятный запах.
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