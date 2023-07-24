Депутат Госдумы Толмачёв встретился с жителями Ивантеевки

Жители Ивантеевки расспросили щёлковского депутата о дороге между городами и ситуации с МЦД-5.Депутат Госдумы по избирательному округу Щёлковский Александр Толмачёв приехал в детскую городскую библиотеку Ивантеевки, чтобы пообщаться с жителями.