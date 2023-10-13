Поиск источников галлия и германия за пределами Китая станет дорогим, но неизбежным процессом

В августе этого года, как отмечает CNN со ссылкой на официальную статистику, китайские компании не поставляли галлий и германий за пределы своей страны, поскольку работать на экспортном направлении они временно не могли из-за необходимости получения лицензий, которыми они обзавелись только в сентябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии