Литва отключилась от единой энергосистемы БРЭЛЛ

Система времен СССР работала с диспетчерской в Москве.pixabay.com/ru/analogicusЛитва завершила процесс отключения от работавшей со времен СССР единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ).
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