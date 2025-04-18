За диспансеризацию госслужащих из бюджета Петербурга заплатят 35 млн

Администрация Петербурга осуществляет государственное управление в различных сферах жизни города. Госслужащие должны иметь крепкое здоровье: это один из критериев, который может стать причиной увольнения с должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии