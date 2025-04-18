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За диспансеризацию госслужащих из бюджета Петербурга заплатят 35 млн

За диспансеризацию госслужащих из бюджета Петербурга заплатят 35 млн

Администрация Петербурга осуществляет государственное управление в различных сферах жизни города. Госслужащие должны иметь крепкое здоровье: это один из критериев, который может стать причиной увольнения с должности.

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