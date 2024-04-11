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Посягнули на дружбу Путина и Моди: Запад включился в борьбу за Индию

Посягнули на дружбу Путина и Моди: Запад включился в борьбу за Индию

На Украине явно разочарованы, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского". По всей видимости, глава киевского режима решил переключиться на Индию, однако это несамостоятельное решение - Запад включился в борьбу за Дели, политики-оппоненты посягнули на дружбу Путина и Моди.

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