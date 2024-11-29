Селлеры просят пересмотреть автоматические акции маркетплейсов

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых направил главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому письмо, в котором просит рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоматические акции маркетплейсов, пишет «Ъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии