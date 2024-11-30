Суд в Барнауле арестовал директора центра «Дом помощи» после смертей постояльцев

Октябрьский районный суд Барнаула на два месяца арестовал директора социального центра "Дом помощи" Алика Гельфенбайна, где из-за массового заболевания кишечной инфекцией умерли пять человек и 26 пострадали.
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