Пашков о деле Гордеева: «Ошибка «Сибири» налицо, но почему умывает руки КХЛ? Лига часто находится где-то в космосе, ее вялая политика непонятна»

Лига сняла с клуба 4 очка и наложила штраф за нарушение лимита на легионеров. – Как прокомментируете наказание «Сибири» на четыре очка по «делу Гордеева» – игрока, у которого спортивное гражданство США и из-за которого клуб в четырех матчах превысил лимит на легионеров? – На мой взгляд, это не такая очевидная история, как преподносится в прессе.