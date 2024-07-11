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Царьград

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В Петербурге мужчина с ножом угрожал продавцу в “Дикси” из-за продуктов на 158 рублей

В Петербурге мужчина с ножом угрожал продавцу в “Дикси” из-за продуктов на 158 рублей

Безработный мужчина угрожал ножом пожилому сотруднику “Дикси” и унёс продукты на 158 рублей.10 июля в полицию поступило сообщение о краже в магазине “Дикси”.

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