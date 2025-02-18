Британский спецназ, который сейчас охраняет главу киевского режима Владимира Зеленского, может в будущем арестовать его, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский 18 февраля в своем Telegram-канале.
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