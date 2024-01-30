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Депутат Рады: Украина даже не рассматривает вариант неполучения средств от ЕС

Депутат Рады: Украина даже не рассматривает вариант неполучения средств от ЕС

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинская сторона даже не рассматривает вариант развития событий, при котором не сможет получить очередных финансовых вливаний со стороны Европейского союза.

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