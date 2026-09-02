День прощания

Хит «Третье сентября» был исполнен Михаилом Шуфутинским в 1993 году, но только в 2011-м он взорвал интернет и стал мемом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Немцы захватили «...
- Немцы захватили «...
- Погоны светлого о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым