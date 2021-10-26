Джихад по-киевски: Европа вздрогнет... Тысячи нелегалов из стран Ближнего Востока попадают в ЕС через территорию Украины

Пока лидеры Евросоюза обдумывают новые санкции против Минска и строят на границе с Белоруссией заборы для защиты от мигрантов, тысячи иностранцев из стран повышенного террористического риска нелегально попадают в Европу через территорию Украины.
Пока лидеры Евросоюза обдумывают новые санкции против Минска и строят на границе с Белоруссией заборы для защиты от мигрантов, тысячи иностранцев из стран повышенного террористического риска нелегально попадают в Европу через территорию Украины.
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