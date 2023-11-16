Филармонии Иркутска и Омска сразятся в «битве» квартетов на ВДНХ

17 ноября в Москве на международной выставке-форуме «Россия» состоится музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов «Байкал-квартет» и квартетом народных инструментов «Тарские ворота» из Омска, сообщает областное правительство.
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