Почти как новые, но дешевле. Samsung начала продавать восстановленные Galaxy S26 и S26 Ultra

Флагманы появились в официальной программе Certified Re-Newed Samsung добавила Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra в программу Certified Re-Newed в Индии, предложив покупателям официально восстановленные флагманы по более низким ценам.
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