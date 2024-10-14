По улице Расковой прошел обход

В субботу, 12 октября, руководство управы района Беговой, совместно с сотрудниками ГБУ «Жилищник района Беговой» и при участии жителей района провело очередной субботний обход по запланированному маршруту.
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