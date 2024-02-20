Газ для Германии: ФРГ требует топливо и ругается с Россией

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Ванька Жуков

В Европе стали поговаривать о поставках дальнобойных ракет и вступлении в НАТО Швеции, других стран, чтобы нанести нам стратегическое поражение. Мы тоже можем поговорить о стратегическом поражении трубопроводов в Европе, коль они им не нужны. Взорвут их неизвестные диверсанты, которых не сможет определить даже США.