2 дня назад 27K прочитали Германии нужен газ, но она отказывается от запуска уцелевшей нитки «Севеверного потока»-2.
Газ для Германии: ФРГ требует топливо и ругается с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЖ
Ванька Жуков
В Европе стали поговаривать о поставках дальнобойных ракет и вступлении в НАТО Швеции, других стран, чтобы нанести нам стратегическое поражение. Мы тоже можем поговорить о стратегическом поражении трубопроводов в Европе, коль они им не нужны. Взорвут их неизвестные диверсанты, которых не сможет определить даже США.
Ответить
23 час.
Ю
Южанин
Послание гейропейцам!..
Ответить
13 час.
Свежие комментарии