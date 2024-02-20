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Газ для Германии: ФРГ требует топливо и ругается с Россией

Газ для Германии: ФРГ требует топливо и ругается с Россией

 2 дня назад 27K прочитали Германии нужен газ, но она отказывается от запуска уцелевшей нитки «Севеверного потока»-2.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
В Европе стали поговаривать о поставках дальнобойных ракет и вступлении в НАТО Швеции, других стран, чтобы нанести нам стратегическое поражение. Мы тоже можем поговорить о стратегическом поражении трубопроводов в Европе, коль они им не нужны. Взорвут их неизвестные диверсанты, которых не сможет определить даже США.
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23 час.
Ю
Южанин
Послание гейропейцам!..
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