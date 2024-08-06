Почти половина опрошенных россиян применяет ИИ-помощников

Почти 40% опрошенных россиян обращаются к чат-ботам и используют цифровые инструменты, когда им нужно получить консультации по различным вопросам, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос «Росгосстрах жизнь» и банка ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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