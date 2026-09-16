Названы самые популярные пикапы в России — на пятом месте RAM 1500

В августе российский бренд Sollers впервые в 2026 году возглавил рейтинг лучших пикапов в России. Его машины (локализованные в Ульяновске копии JAC) разошлись в количестве 339 экземпляров, тогда как у ближайшего конкурента в лице GWM чуть меньше, всего 331 единица.
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