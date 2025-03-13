Труд Федора Солнцева «Древности Российского государства» возглавил торги «Литфонда»

Аукционный дом «Литфонд» проводит торги, на которые выставлены редкие книги и уникальные рукописи. Список топ-лотов возглавляют «Древности Российского государства» — фундаментальный труд русского художника, архитектора, историка Федора Солнцева.
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