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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Позавчера говорили, что Станкович не справляется с давлением. Слушайте людей, которые играли в футбол на высоком уровне, а не тех, кто чешет языком непонятно что»

Команда Деяна Станковича выиграла матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.  «Мне позавчера многие говорили, что Станкович не справляется с давлением, а теперь будут подобное говорить и про Николича.

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