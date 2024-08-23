Алаудинов сообщил о взятии в плен 10 украинских военных на курском направлении

На курском направлении бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили бронемашины и автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также взяли в плен 10 украинских военных, сообщил 23 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
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