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Тренер дю Плесси: «Чимаев сдается, если остановить три-четыре попытки тейкдаунов»

Морн Виссер, тренер бойца UFC Дрикуса дю Плесси , объяснил, почему Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и потерял чемпионский пояс.

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