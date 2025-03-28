Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области пресекли мошенничество с жилищными сертификатами для переселенцев

Сотрудники отдела № 3 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили и пресекли мошенническую схему с использованием государственных жилищных сертификатов, предназначенных для поддержки переселенцев из Херсонской области.