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Царьград

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Энергетики устранили обрывы электричества в Приморье 5 октября

Энергетики устранили обрывы электричества в Приморье 5 октября

Энергетики устраняют последствия штормового предупреждения в Приморье. 5 октября из-за сильных дождей и отключений электросетей без света остались жители нескольких населенных пунктов, включая Хасанский и Надеждинский округа.

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