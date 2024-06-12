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Позитив для оптимистов

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Лавров им не указ: Кирилла Федорова могут выдать в тюрьму Латвии, несмотря на протекцию главы МИД

Лавров им не указ: Кирилла Федорова могут выдать в тюрьму Латвии, несмотря на протекцию главы МИД

Патриотическому блогеру, русскому волонтёру СВО отказывают в гражданстве РФ. Бред какой-то Сергей Аксёнов Невероятная ситуация, сложившаяся вокруг патриотического блогера и волонтёра Кирилла Фёдорова, которого в Латвии ждёт тюрьма, озвучена, наконец, на федеральном ТВ.

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