Лавров им не указ: Кирилла Федорова могут выдать в тюрьму Латвии, несмотря на протекцию главы МИД

Патриотическому блогеру, русскому волонтёру СВО отказывают в гражданстве РФ. Бред какой-то Сергей Аксёнов Невероятная ситуация, сложившаяся вокруг патриотического блогера и волонтёра Кирилла Фёдорова, которого в Латвии ждёт тюрьма, озвучена, наконец, на федеральном ТВ.
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