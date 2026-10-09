Повар рассказал, как из молочной сыворотки сделать домашнюю карамель

Сыворотка от сыра моцарелла или жидкость, которая осталась после отвешивания сметаны, творога и других молочных продуктов, может стать основой не только для блинчиков и оладий, но и для домашней карамели.
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