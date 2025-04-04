Убийство юных студенток стало поводом для «культурного бунта»

В Италии раздаются призывы к “культурному бунту” на фоне возмущения и протестов в связи с убийствами двух студенток, обнаруженных с разницей в 48 часов, в результате чего число фемицидов в стране с начала года достигло 11.
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