Трамп утверждает, что Киев и Москва согласились на энергетическое перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились приостановить удары по объектам энергетики.
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