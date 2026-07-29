«Рособоронэкспорт» расширил арсенал вооружения для экспортного Су-57Э «Рособоронэкспорт» заявил, что для экспортной версии истребителя пят.
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«Рособоронэкспорт» расширил арсенал вооружения для экспортного Су-57Э «Рособоронэкспорт» заявил, что для экспортной версии истребителя пят.
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