30 лет назад убили Советский Союз. Сейчас принялись за Россию

25 декабря 1991 года стало последним днём в истории Советского Союза. Его создатели были уверены, что их творение будет существовать вечно и со временем охватит весь мир – именно поэтому в названии новой страны не было никакой увязки с Россией.
25 декабря 1991 года стало последним днём в истории Советского Союза. Его создатели были уверены, что их творение будет существовать вечно и со временем охватит весь мир – именно поэтому в названии новой страны не было никакой увязки с Россией.
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