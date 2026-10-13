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Зак Лоу: «На дне рождения ребенка его родители хвастались тем, что попросили у нейросети совета, какого цвета воздушные шары им выбрать. Неужели мы действительно стали настолько ленивыми?»

Обозреватель НБА Зак Лоу запустил новый текстовый блог. Размышляя о том, почему он решил вернуться к регулярному написанию больших текстов после двухлетнего перерыва, Лоу затронул тему использования нейросетей.

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