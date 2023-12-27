День святых Невинных Младенцев Вифлеемских 28 декабря: значение истории и поздравления 28 декабря Елена Галицкая28 декабря церковь почитает память святых Невинных Младенцев Вифлеемских — трагически погибших детей, жертвами решения Ирода уничтожить младенца Иисуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии