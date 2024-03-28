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Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

В конце прошлого года в Москве на ул. Щепкина открыли центр «Профессии будущего» В российской столице реализуется нескольких важных проектов социальной поддержки населения, о которых Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале жителям Москвы.

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