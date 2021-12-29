В финуниверситете дали прогноз по ценам на жилье в РФ в 2022 году

Если инфляция в РФ удержится в пределах 6−8%, то это должно вызвать замедление роста цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии