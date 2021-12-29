smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Пиздеть не мешки ворочить..Рубио высказал мн...
  • Андрей Зарубкин
    Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший с...Бандеризация укра...
  • Людмила Оркина
    Интересно, почему таким дипломатам нет запрета на свободное перемещение в России? Евросоюз ввёл запрет на перемещение...Ненавидящего все ...

В финуниверситете дали прогноз по ценам на жилье в РФ в 2022 году

В финуниверситете дали прогноз по ценам на жилье в РФ в 2022 году

Если инфляция в РФ удержится в пределах 6−8%, то это должно вызвать замедление роста цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх