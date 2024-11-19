Песков: пока не известно, будет ли Путин собирать Совбез на этой неделе

Пока не известно, будет ли президент России Владимир Путин проводить оперативное совещание с Советом безопасности, в том числе по вопросу разрешения США для Украины наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории.
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