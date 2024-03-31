Чем бы ни кончилось на Украине, Европа уже проиграла — Advance

Попытка сделать "европейский народ" белым и пушистым. Среди уже выполненных заказух появляются работы с элементами от ума

Алексадр Вовк-Михайлов

Вот только хохлам все долги придется отдавать с процентами. Халявы нет и не будет сколько бы они не выли усей свит з намы.