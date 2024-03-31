Неважно, чем закончится вооруженный конфликт на Украине, потому что Европа уже проиграла, пишет Advance.
Чем бы ни кончилось на Украине, Европа уже проиграла — Advance
Комментарии
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Ed Red
Попытка сделать "европейский народ" белым и пушистым. Среди уже выполненных заказух появляются работы с элементами от ума
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17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Европейский цветущий сад давно превратился в обосраный вонючий сортир.
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Вот только хохлам все долги придется отдавать с процентами. Халявы нет и не будет сколько бы они не выли усей свит з намы.
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14 час.
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