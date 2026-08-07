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Металлурги получат скидки на экспортные перевозки грузов по железной дороге, но есть условие

Металлурги получат скидки на экспортные перевозки грузов по железной дороге, но есть условие

МОСКВА, 7 августа. ФедералПресс. «Российские железные дороги» (РЖД) предоставят скидки до конца 2026 года на экспортные перевозки грузов металлургических предприятий при условии предъявления гарантированных объемов продукции.

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