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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Концерты, гастрофестиваль и песни на «Грифон-арене»: как пройдёт Пасхальная неделя в Новом Херсонесе

Ощутить радость Светлого Христова Воскресения в пении Архиерейского хора, блюдах византийской кухни, творческих мастер-классах и беседах со священнослужителей приглашает музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе.

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